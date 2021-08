Stand: 30.08.2021 09:30 Uhr 2G in Hamborg

Dat eerste Wekenenn in Hamborg mit dat 2G-Modell – un stantepee weer dat in de Szeenviddels vun de Stadt wedder vull. Sünnerlich in den Bezirk Mitt harrn en Barg Bedrieven anmellt, dat se blots noch Lüüd rinlaten wüllt, de gegen Corona impt sünd oder de na Corona wedder op’n Damm sünd. De Polizei müss twee Clubs op St. Pauli dichtmaken, dor harrn se de Corona-Oplagen nich inhollen. / Stand: 30.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.08.2021 | 09:30 Uhr