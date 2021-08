Stand: 30.08.2021 09:30 Uhr Lolli-Tests an Hamborger Scholen

In Hamborg geiht vundaag an negen Scholen en Corona-Testloop los. Dor wüllt se nu en PCR-Test mit en Lolli maken. Den schüllt de Schölerinnen un Schölers dörtig Sekunnen lang in’n Mund hebben. Dat duert villicht en beten wat länger as bi en Antigen-Snelltest, bet en weet, wat dorbi rutsuert, man dat is sekerer. Schull de Test positiv ween, denn kriggt de Familie op laatste an’n neegsten Morgen Bescheed – noch ehr dat de School wedder anfangt, so de Schoolbehöörd. / Stand: 30.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.08.2021 | 09:30 Uhr