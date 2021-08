Stand: 30.08.2021 09:30 Uhr Corona-Tallen

De Söven-Daag-Inzidenz in Düütschland geiht wieder hooch. Middewiel liggt se bi fiefunsöventig Komma acht. Mehr as dusend Minschen, de Corona hebbt, mööt opstünns op en Intensivstatschoon versorgt warrn. Dat kann een ut dat Intensivregister rutlesen. De Düütsche Krankenhuussellschop weet, dat de Laag för de Krankenhüüs keddelig warrt, wenn mehr as fiefdusend Minschen op Intensivstatschonen liggen doot. / Stand: 30.08.2021, Klock 9:30

