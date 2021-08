Stand: 30.08.2021 09:30 Uhr Feernseh-Triell

Wokeen regeert Düütschland in Tokunft? De Kandidaten vun Union un SPD un de Kandidatin vun de Grönen hebbt sik güstern Avend dat eerste Mal vör lopen Kameras streden. Olaf Scholz vun de SPD see, he will dat Rentenöller nich hoochsetten. De Wirtschop Stütt geven, dat will Armin Laschet vun de CDU, schull he Kanzler warrn. Un en Grundsekern för Kinner, de will Annalena Baerbock vun de Grönen dörsetten. To sehn weer de Debatt bi RTL un ntv. / Stand: 30.08.2021, Klock 9:30

