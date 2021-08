Stand: 30.08.2021 09:30 Uhr Hamborgs Andelen an Hapag-Lloyd

CDU un FDP ut de Oppositschoon verlangt, dat Hamborg sien Andelen an Hapag-Lloyd verköfft. De Stadt harr vör twölf Johr een Komma twee Milliarden Euro för de Aktien betahlt. Vundaag sünd de veer Komma söven Milliarden weert. FDP un CDU wüllt, dat dat Geld, wat bi den Verkoop rutsuert, anners utgeven warrt. De Senaat will de Andelen man behollen, see Finanzsenter Andreas Dressel. Domals harr de Stadt de Aktien köfft, üm aftowennen, dat dat Ünnernehmen na’t Utland verköfft warrt. / Stand: 30.08.2021, Klock 9:30

