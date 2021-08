Stand: 30.08.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag treckt en poor dichte Wulkenfeller dör, man na dat griese Wekenenn kriegt wi ok de Sünn mal wedder to sehn. Mehrstendeels blifft dat dröög. De Temperaturen klattert op twintig bet eenuntwintig Graad. Opstünns sünd dat sössteihn Graad an den Lütten Grasbrook. Ok morgen gifft dat Sünnschien un Wulken bi twintig bet tweeuntwintig Graad. / Stand: 30.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.08.2021 | 09:30 Uhr