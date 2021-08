Stand: 27.08.2021 09:30 Uhr Paralympics

Bi de Paralympischen Spele in Tokio hett de Hamborger Ruderin Sylvia Pille-Steppat den direkten Weg na de Finaalrunn hen verpasst. Morgen hett se aver nochmal de Schangs dorto in den wat se „Hoffnungsloop“ to seggt.

