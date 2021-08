Stand: 26.08.2021 10:15 Uhr Dramatsche Laag in Afghanistan

De Laag in Afghanistan warrt jümmer dramatscher. De Botschaften ut Düütschland, Grootbritannien un de USA wohrschugen vör Gefohren an den Flooghoben vun de Haupststadt Kabul. Sünnerlich gefiehrlich is dat dor, wiel dat dor Anslääg un Attacken geven kann. Verteidigensministersch Annegret Kramp-Karrenbauer seggt, dat Tietfinster warrt lütter, wo’n noch Minschen dor rut halen kann. Weck Berichte seggt, dat de letzt Maschin vun de Bunnswehr al vunavend losflegen schall. / Stand: 26.08.21 Klock 09:30

