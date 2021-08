Stand: 26.08.2021 10:15 Uhr Baerbock in Hamborg

Wahlkamp in Hamborg: De Kanzlerkaneedatsch vun de Gröönen, Annalena Baerbock, is güstern Avend an’n Jungfernstieg west. Liekers dat dull regen ded, sünd bi dusend Lüüd to de Verranstalten kamen. Twintig Minuten hett se snackt, vör allen över de Arbeid för dat Klima un soziale Gerechtigkeit. Se hett vör allen en reine un klimaneutrale Industrie infordert, för wat veel Tohürers klatscht hebbt. Weck Lüüd hebbt man ok dortwischen ropen un se utfleit, vör allen weern dat woll de, de de Corona-Regeln bekrittelt. / Stand: 26.08.21 Klock 09:30

