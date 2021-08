Stand: 26.08.2021 10:15 Uhr Tarifstriet bi de Bohn

Woans geiht dat wieder, in den Tarifstriet twüschen de Düütsche Bohn un de Lokföhrers? De Kunzern will de Warkschopp GDL eerstmal nix ne’et offereren. De Baas vun de Bohn Richard Lutz hett to dat Redaktschonsnettwark Düütschland seggt, dat he wieder verhanneln will. GDL-Baas Claus Weselsky harr güstern dorgegen draugt, dat dat nee Streiks geven kunn, wenn de Bohn nich en beteren Tarif anbeden würr. / Stand: 26.08.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.08.2021 | 10:15 Uhr