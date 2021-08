Stand: 25.08.2021 09:30 Uhr Bahnstreik to Enn

Mit Streik bi de Düütsche Bahn is dat nu eerst mal vörbi. Üm Klock Twee in de Nacht harr de Lokföhrer-Warkschop GDL ehrn Arbeitskamp utlopen laten. Ok an'n Haupt-Bahnhoff in Hamborg föhrt de Fern-, Regional- un S-Bahnen wedder na Plaan. In'n Tarifkonflikt sünd de twee Parteien man jümmer noch nich bienanner – un dat süht graad ok nich so ut, as wenn sik dat op Sicht ännern warrt. | Stand 25.8.2021 Kl. 9:30

