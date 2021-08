Stand: 25.08.2021 09:30 Uhr Nootfallplaans för Afghanistan

An'n tokamen Dienstag schüllt de US-Truppen ut Afghanistan rut ween. An düssen Plaan will US-Präsident Joe Biden eerst mal fasthollen: Man för Afghanistan schullen ok Nootfallplaans utarbeidt warrn. Dormit leet Biden denn doch wedder open, wat de Trupp nich noch'n beten länger blifft. Ok Bunnskanzlersche Angela Merkel warrt an'n Middag wat to Afghanistan seggen. | Stand 25.8.2021 Kl. 9:30

