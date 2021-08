Stand: 25.08.2021 09:30 Uhr Plaans för Baverbillwarder

Dat schall en heel ne'n Stadtdeel warrn – mit fief verscheden Quarteren. So schall Baverbillwarder bi Bardörp eenmal utsehn. Plaant is en Mix ut Een- un Mehrfamilienhüüs, veel Ruum vör Sport un nich en Parkplatz vör Autos an de Straten. De Autos schüllt in ölven Hoochgaragen stahn, de later ok wedder torüchboet warrn künnt – wenn se denn nich mehr bruukt warrt. Vun tweedusendachtuntwintig af an schüllt in Baverbillwarder bet to veerteihndusend Minschen leven. | Stand 25.8.2021 Kl. 9:30

