Charlie Watts dootbleven

De Drummer vun de Rolling Stones, Charlie Watts, is doot. He is in't Üller vun achtig Johr in London dootbleven. Watts hett vun negenteihnhunnertdreiunsüsstig af an bi de Stones speelt. | Stand 25.8.2021 Kl. 9:30

