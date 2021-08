Stand: 24.08.2021 09:30 Uhr Gewalt an Ida Ehre School

En Schoolpolizist warrt vun Schölers pett un anspeiht. Lehrers wüllt em hölpen. Anner wussen Lüüd hebbt woll tokeken. Sowat is letzte Week an de Ida Ehre School in Eimbüddel passeert. Güstern hebbt, se över den Fall an de School snackt. Wat dorbi rutsuert is sall nu mit all Schölers in'n so nöömten Präventionsünnericht oparbeit warrn. // Stand: 24.08.2021, Klock 9:30

