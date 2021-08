Stand: 24.08.2021 09:30 Uhr Flöög ut Afghanistan

Ok tokamen Maand wüllt se noch Lüüd ut Afghanistan ruthalen. Dat will tominnst Butenminister Heiko Maas. Dor sett sik ok Grootbritannien un Frankriek för in. De USA wüllt jümmer noch ehrn Insatz in Kabul in de tokamen Week toenn bringen. Dat Problem vun de Europäers: Se köönt de Luftbrüch ahn Hölp ut Amerika nich afsekern. Bavento sünd se bang, se schafft dat nich, bet to't Enn vun'n Maand all Lüüd, de Schutz söökt ruttoflegen. // Stand: 24.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.08.2021 | 09:30 Uhr