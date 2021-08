Stand: 24.08.2021 09:30 Uhr 50er Corona-Inzidenz

De föfftiger Corona-Inzidenz sall nu streken warrn. Dat is de Plaan vun de Bunnsregeren. Bunnsundheitsminister Jens Spahn hett in de ARD seggt, een kann nu mehr dat Oog op de Last vun de Kliniken hebben. Nu sünd ja al masse Lüüd impt. SPD-Sundheitsfachman Karl Lauterbach hett dor wat an to kritteln. He meent, dat is en verkehrt Teken. // Stand: 24.08.2021, Klock 9:30

