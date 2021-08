Stand: 23.08.2021 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

Lüüd, de mit de Bahn föhren wüllt, de mööt sik vun vundaag af an wedder op Maleschen instellen. Vun Klock twee hüüt fröh af an is nu ok de Personenverkehr bedrapen vun denn Streik vun de Lokföhrerwarkschop GDL. Bi de Hamborger S-Bahn warrt woll mehr as twee Drüttel vun de Töög utfallen. De S1, S3 un de S21, de schüllt all twintig Minuten föhren. De annern Linien, de föhrt gor nich. Ok de Fern- un Regionaaltöög, föhrt ornlich wat weniger. //Stand 23.08.21 Kl. 9:30

