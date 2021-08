Stand: 23.08.2021 09:30 Uhr Afghanistan

Dat geiht ümmer noch böös chatotisch to op den Flooghaven in Kabul. Dusende töövt dorop, dat se mit en Fleger reddt warrt. Nu geev dat ok en Vörfall, wo Sekerheistlüüd un Angreper openanner schoten hebbt. Wat de Bunnswehr seggt, is dorbi en afghan’sche Sekerheitskraft to Dode un dree annere to Schaden kamen. In Hamborg hebbt güstern Avend bummelig dreedusend Minschen demonstreet vun wegen de Laag in Afghanistan. Se hebbt fordert, dat Hölpers vun de westlichen Armeen, Lüüd vun de Oppositschoon un de sik för Minschenrechte insett, dat de reddt warrt. Bavento wüllt se, dat sekere Fluchtweeg för Minschen ut Afghanistan inricht warrt. //Stand 23.08.2021 Kl. 9:30

