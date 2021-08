Stand: 23.08.2021 09:30 Uhr 2G-Corona-Regel

Vun vundaag af an gellt he blots noch veeruntwintig Stunnen: de Corona-Schnelltest un de PCR-Test blots noch achtunveertig. Mag ok ween, dat dat in Tokunft mehr Freiheit för Lüüd geven deit, de impt sünd oder en Corona-Infektschoon överstahn hebbt. De Hamborger Senaat will morgen de 2G-Corona-Regel besluten. Dormit köönt Lüüd, de Veranstaltens maakt oder de en Restaurang tohöört sülvst seggen, wat se nich impte Minschen rinlaten doot oder nich – egal, wat se en negativen Test hebbt. // Stand 23.08.2021 Kl. 9:30

