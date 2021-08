Stand: 23.08.2021 09:30 Uhr Ohnsorg-Saison geiht los

Dat Ohnsorg-Theater is mit de Premieer vun dat Stück „Offline för een Avend“ in de ne‘e Saison gahn. Vun dat Publikum geev dat en langen, dullen Applaus för de Kummedi, de in en Möbelhuus speelt un wo bannig wat los is. In de Hauptrullen sünd Beate Kiuppel, Erkki Hopf un Meike Meiners to sehn. Mehr dorto höört se vunavend in uns Kulturjournaal. // Stand 23.08.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.08.2021 | 09:30 Uhr