Stand: 20.08.2021 09:30 Uhr Laag in Afghanistan

In Hamborg schüllt vundaag wedder Minschen ut Afghanistan ankamen, de vör de Taliban reddt worrn sünd. All in all hett de Bunnswehr siet Maandag al goot dusendsösshunnert Minschen in Sekerkeit bröcht – vunnacht weern dat hunnertachtig. An den Flooghaven vun Kabul is de Laag noch jümmers böös keddelig, so en amerikaansche Presse-Fro. / Stand: 20.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.08.2021 | 09:30 Uhr