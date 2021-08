Stand: 19.08.2021 10:15 Uhr Afghanen in Höltigboom

Se sünd in Hamborg ankamen un in Seekerheit: negenteihn afghansche Hölpslüüd un ehr Fomilien. Siet güstern avend sünd se in dat Flüchtlings-Quarteer Nee Höltigboom in Rahlstedt. De Binnensenater vun Hamborg Andy Grote seggt, he hoopt, dat de Stadt in de tokamen Daag noch mehr Minschen ut dat Krisengebiet ünnerbringen kann. / Stand: 19.08.21 Klock 09:30

