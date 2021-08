Stand: 19.08.2021 10:15 Uhr Mehr Fleegers ut Afghanistan

In Frankfort is hüüt morgen wedder een Fleeger lanndt, mit üm un bi tweehunnertföfftig Minschen ut Kabul an Boord. Allens tosamen hett de Bunnswehr betto bi negenhunnert Minschen utflagen, de op de Flucht vör de Taliban sünd. De Politikers in Berlin disketert middewiel, wo veel Minschen Düütschland opnehmen schull. / Stand: 19.08.21 Klock 09:30

