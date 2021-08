Stand: 19.08.2021 10:15 Uhr Impen an Scholen fangt an

An de Gemeenschopp-Scholen un Gymnasien in Sleswig-Holsteen fangt vundaag de Corona-Imp-Aktschoon an. Wokeen sik impen laten will, mutt sik anmellen. Mehr as teihndusend Schölers hebbt dat betto makt. Ok an Hamborger Scholen schall dat bilütten losgahn, wannehr nipp un nau, steiht man noch nich fast. / Stand: 19.08.21 Klock 09:30

