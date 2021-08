Stand: 19.08.2021 10:15 Uhr Hamborger Hoben

De Hamborger Hoben is krall un kregel, un eegens löppt dor allens, as dat schull, seggt Wirtschappsenater Michael Westhagemann. De Oppositschoon in de Börgerschapp süht dat heel anners: Se stüürt sik an dat plante Instiegen vun de Reederee Cosco ut China an een Anlegger, un ok an de duerhaftigen Boosteden, de den Verkehr in den Hoben in’n Weg staht. / Stand: 19.08.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.08.2021 | 10:15 Uhr