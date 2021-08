Stand: 18.08.2021 09:30 Uhr Hamborg nimmt de eersten Minschen ut Afghanistan op

In Frankfurt is vunmorgen en Lufthansa-Maschien ut Taschkent in Usbekistan lannt. De Bunnsregeren hett de Maschien meet. An Boord weern eenhunnerteenundörtig Minschen. Dor weern ok Düütsche un afghaansche Oortskräften mit dorbi. Vundaag sall dat noch mehr Flöög geven, de de Lüüd ut Afghanistan in Sekerheit bringt. // Stand 18.08.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.08.2021 | 09:30 Uhr