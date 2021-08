Stand: 18.08.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln in Hamborg

Wokeen nich gegen Corona impt is oder sik dorvun verhaalt hett, för den kunn't ween, dat vele Dören in Hamborg in Tokunft dicht blievt. De Senaat will tokamen Week afmaken, dat Bedrievers vun Restaurants, Theaters un anner Veranstalters sülvst entscheden dröövt. Se hebbt denn de Wahl, blots noch Lüüd rintolaten, de impt oder wedder sund sünd. Dorför fallt denn poor Oplagen weg. //Stand 18.08.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.08.2021 | 09:30 Uhr