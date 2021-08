Stand: 18.08.2021 09:30 Uhr Füerwehrinsatz in Rodenborgsoort

Füerwehr-Insatz in Rodenborgsoort. Ut en Keller vun en Fabrik an’n Ausschläger Elvdiek keem Ammoniak rut. Veertig Füerwehrlüüd sünd in’n Insatz. De Polizei Hamborg hett dat Flach afsparrt. To Schaden kamen is nüms. // Stand 18.08.2021, Kl. 9:30

