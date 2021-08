Stand: 17.08.2021 09:30 Uhr Bunnswehr haalt Minschen ut Afghanistan

De Bunnswehr hett nu de eersten Lüüd ut Afghanistan rutflagen. In de Nacht hett sik en Airbus-Transporter op’n Weg vun Kabul na Usbekistan hen maakt. Man dor weern blots söven Minschen an Boord. Ok Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher meen, dat is en kettelige Laag. He hett al künnig maakt, dat se tweehunnert Minschen, de se rett hebbt, hier in de Stadt opnehmen wüllt. // Stand 17.08.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.08.2021 | 10:15 Uhr