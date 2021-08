Stand: 17.08.2021 09:30 Uhr Kinner vun af twölf Johr to’t Impen

Nu süllt sik ok de Twölf- bet Söventeihnjohrigen gegen Corona impen laten. Dor raat de Ständige Impkomisschoon dorto. Dat gifft poor Krankenhüüs un Arztpraxen in Hamborg, dor köönt sik Kinner un Jugendliche al en Sprütt gegen dat Corona-Virus geven laten. Nu sall dat ok bald Anbotten in Stadtdeelscholen un Gymnasien geven. ///Stand 17.08.2021, Kl. 9:30

