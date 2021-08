Stand: 17.08.2021 09:30 Uhr Masse Autos in Hamborg

To veel Autos op en to lütte Infrastruktur. Dat seggt Hamborgs gröne Verkehrs-Senater Anjes Tjarks wenn he sik de Staus in de Stadt ankieken deit. De Bosteden kann een ok in de tokamen Johrn nich verhinnern, meen he güstern Avend in ’t NDR Hamborg Journal. // Stand 17.08.2021, Kl. 9:30

