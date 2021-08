Stand: 17.08.2021 09:30 Uhr Tornado in Oostfreesland

Ümfullen Bööm, afdeckt Däker, tweie Rohren un Kavels. En dullen Storm hett güstern Avend in en Gemeen in Oostfreesland masse toschannen maakt. In Grootheid bi Aurich hebbt meist föfftig Hüüs wat afkregen, eenhunnert Füerwehrlüüd weer in’n Insatz. De Düütsche Wedderdeenst will nu kieken, wat dat villicht en Tornado weer. // Stand 17.08.2021, Kl. 9:30

