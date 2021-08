Stand: 16.08.2021 09:30 Uhr Afghanistan

De US-Armee, de hett veertig Mitarbeiders vun de düütsche Botschop in Kabul in Sekerheit bröcht. Se sünd in de Nacht eerstmal na Katar flogen worrn. Middewiel is ok de Bunnswehr mit twee Airbus-Flegers op‘n Weg na Afghanistan. De radikaal-islam’schen Taliban, de hebbt den Präsidentenpalast in Kabul ünner Beschlag nahmen. De Staatschef Aschraf Ghani, de is na‘t Utland flücht. //Stand 16.08.21 Kl. 9:30

