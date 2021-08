Stand: 16.08.2021 09:30 Uhr Bunnsdagswahl

Noch knapp söss Weken, denn geiht dat los in Düütschland mit de Bunnsdagswahl. De, de noch nich weten, wat se wählen schüllt, de kriegt vun vundaag af an Stütt in’t Internet: Op ndr.de/kandidatencheck kann een de egen Postleittahl angeven. Denn warrt de Direktkandidaten för’n Bunnsdag ut den Wahlkreis wiest. De Politikerinnen un Politikers, de stellt sik in en Video un mit‘n Steckbreef vör. //Stand 16.08.2021 Kl. 9:30

