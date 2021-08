Stand: 16.08.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Ok vundaag sünd de Corona-Tahlen wedder en beten na baven gahn: De bunnswiede Söven-Daag-Inzidenz liggt bi sössundörtig, güstern weer se noch bi fiefundörtig. Dat Robert-Koch-Institut mellt goot tweedusendeenhunnert ne‘e Infekschonen. Dat sünd meist eendusend mehr as een Week vöraff. Man dat gifft blots veer Corona-Dote bavento in’t ganze Land. De Laag op de Intensivstatschonen vun de Krankenhüüs, de süht alltohoop ok goot ut. //Stand 16.08.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.08.2021 | 09:30 Uhr