Stand: 16.08.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt meist dichte Wulken, wenig Sünn un vun Tiet to Tiet deels ornliche Schuer, kann ok blitzen nun dunnern. Twischendörch is dat dröög un besünners to’n Avend hin lockert dat ok op. Dat Ganze bi bet to achteihn Graad. Opstunns meet wi bi ju op de Steernschanz söventeihn Graad. De Wind weit middeldull ut Süüdwest bet West mit starke bet störm’sche Böen. Morgen kriegt wi ok Wulken, en poor Schuer, enkelte Gewidder, aver ok mal Sünn bi bet to söventeihn Graad. // Stand 16.08.2021 Kl. 9:30

