Stand: 13.08.2021 09:30 Uhr Striet wegen Klimapolitik

In den root-grönen Hamborger Senaat hebbt se sik vunwegen de Klimapolitik in de Klatten. De SPD hett in de Senaatskommischoon „Ne“ seggt to de Vörslääg vun den grönen Umweltsenater Jens Kerstan. He wull dörsetten, dat bi Hüüs, de nee boot warrt, Planten op’t Dack henkamen mööt. Na dat Oordel to’t Klima vun’t Bunnsverfatensgericht will he bi de Klimapolitik en scharperen Kurs vörgeven. He will dorop daal, dat dat CO2, dat an de Luft afgeven warrt, bet 2030 üm söventig Perzent weniger warrt. / Stand: 13.08.2021, Klock 9:30

