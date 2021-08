Stand: 13.08.2021 09:30 Uhr Kurt Biedenkopf is doot

De fröhere Ministerpräsident vun Sassen, Kurt Biedenkopf is doot. He is güstern Avend in’t Öller vun eenunnegentig Johr storven, sien Familie weer bi em, so de Staatskanzlie in Dresden. Op de Welt kamen weer he in Rheinland-Pfalz. Na de Weddervereenigung weer he de eerste Ministerpräsident vun den Freestaat Sassen – un dat twölf Johr lang. De CDU-Politiker hett en groten Andeel bi de Düütsche Eenheit hatt. / Stand: 13.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.08.2021 | 09:30 Uhr