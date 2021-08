Stand: 13.08.2021 09:30 Uhr Warnstreik in’n Eenzelhannel

För den Hamborger Eenzel- un Versandhannel steiht vundaag wedder en Warnstreik an. De Warkschop Verdi hett de Anstellten vun dörteihn Bedrieven dorto opropen jümehr Arbeit liggen to laten. Gellen deit dat för de Filialen vun Kaufland, H&M, Zara, Ikea in Altna un Moorfleet un Hermes. Dorachter stickt de aktuelle Tarifstriet. An’n laten Vörmiddag plaant Verdi en Demonstratschoon in de Binnenstadt. / Stand: 13.08.2021, Klock 9:30

