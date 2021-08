Stand: 12.08.2021 09:30 Uhr Ne’e Impakschonen in Hamborg

Hamborg will mit ne’e Akschonen noch mehr Minschen to’t Impen bringen. Vunaf hüüt gifft dat in’t Impzentrum dat Eenmal-Vakzin vun Johnson & Johnson – ganz ahn Termin. Egens sull dat bet to ‘t Enn vun’n August in de Messehallen blots noch Tweetimpens geven – denn maakt dat Impzentrum dicht. Sünndag is denn en Impakschoon in’t Millerndoorstadion plaant. // Stand 12.08.2021, Kl. 9:30

