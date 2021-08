Stand: 12.08.2021 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

De Streik vun de Lokföhrers geiht vundaag wieder. Ok in Hamborg. Fohrgäst mööt nu mit Maleschen reken. De S-Bahnen föhrt in’n besten Fall all twintig Minuten. De Linien S twee, S ölven un S eenundörtig fallt ut. De Streik duert noch bet morgen fröh Klock twee an. // Stand 12.08.2021, Kl. 9:30

