Stand: 10.08.2021 09:30 Uhr Sworer Unfall in Lohbrüch

En Mann, de Pizza utlevert hett, is güstern Avend in Lohbrüch bi en sworen Unfall to Dode kamen. He wull in sien Auto instiegen un en SUV-Fohrer, de woll duun weer, hett den dreeuntwintig Johr olen Mann vör’t Auto kregen. He is denn dörch de Luft sleudert worrn. Achternah is de Wagen noch mit en annern Wagen, de entgegen kööm, tosamen stött. De Lüüd in’n Wagen un de Unfallfohrer sünd licht to Schaden kamen. De Polzei ünnersöcht de Saak nu wegen fohrlässige Tötung. // Stand 10.08.2021 Kl. 9:30

