Stand: 10.08.2021 09:30 Uhr Füer in Grekenland, Italien un de Törkei

De Minschen in Grekenland, de weet nich mehr recht, wat se noch gegen de Waldbränn doon schüllt. Freewillige Hölperslüüd hebbt güstern Avend in en Gemeend vun de Insel Euböa en Minschenkett maakt un to’n Deel blots noch mit Twiegen op de Flammen haut. Vundaag schüllt Hölperslüüd ut twintig Staaten ankamen, ünner annern ok ut Düütschland. In Italien wüllt vele Regionen Stütt ut de Luft hebben, üm dor gegen dat Füer antogahn. De Laag in de Törkei, de is middelwiel en beten beter worrn. //Stand 10.08.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.08.2021 | 09:30 Uhr