Stand: 10.08.2021 09:30 Uhr Hamborger Kinner warrt inschoolt

Hüüt is de grote Dag för vele Hamborger Kinner: Bi uns in de Stadt warrt achteihn Dusend veerhunnert Eerstklässler inschoolt. Un dat ünner Corona-Bedingen. De Tahl vun de Lüüd, de dorbi ween dörvt, de mutt lütt holen warrn. Twee Begleiders un de Geschwister dörvt mit. So maakt dat vele Scholen. Annere fiert buten, so dat ok mehr dorbi ween köönt. // Stand 10.08.2021 Kl. 9:30

