Stand: 10.08.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi vele Wulken, af un to kiekt de Sünn mal dörch. Kümmt aver ok ümmer mal wedder wat daal, an’n Namiddag ok duller. Kann ok gewiddern, hier un dor sogoar mit Starkregen. Dat Ganze bi bet to eenuntwintig Graad. Opstunns meet wi bi ju in Winterhuud veerteihn Graad. Morgen fangt de Dag deels mit Wulken, deels fründlich an. Denn vun Vörmiddag af an hebbt wi en Mix ut Wulken un Sünn. Later köönt kotte Schuer daalkamen. Wi kriegt bet to dreeuntwintig Graad. // Stand 10.08.2021 Kl. 9:30

