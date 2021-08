Stand: 09.08.2021 10:15 Uhr Impen un Inkoepen

Bi’t Inkoepen en Sprütt gegen Corona kriegen: Dat harrns bi den verkoopsapen Sünndag hier in Hamborg anbaden, un dat is good annahmen worden. In Horborg hett sik de Schlang vun Lüüd, de sik dorför anstellt harrn, eenmal kumplettemang dörch de Arcarden treckt. Ok in Poppenbüddel un Barmbeek sünd veel Lüüd kamen un hebbt sik impen laten. Ut’t Raathuus heet dat, wi bruuk mehr vun so’n Aktschonen. / Stand: 09.08.21 Klock 09:30

