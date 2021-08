Stand: 09.08.2021 10:15 Uhr Corona-Debatt mit Tschentscher

Schüllt Lüüd, de nich impt sünd, in Tokunft Schranken sett warden? In de dütschlandwiede Debatt hett sik ok de Eerst Börgermester vun Hamborg Peter Tschentscher inschalt, un verlangt nu wat nee‘et. Wokeen nich impt is, schall bilütten en negativen PCR-Test bruken, üm desülwigen Rechte as dörchimpt Minschen to hebben un as de, de wedder sund worden sünd. Dat sä de SPD-Politiker to de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dat würr bedüden, dat en Schnelltest för’t Besöken vun en Restaurang in Hamborg denn nich mehr langen würr. Morgen wüllt Bund un Länners tohoopsitten un över de Corona-Laag beraden. / Stand: 09.08.21 Klock 09:30

