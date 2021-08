Stand: 09.08.2021 10:15 Uhr Weltklimaraat

De Wohldfüer wiest, heet dat, dat de Eerd jümmer warmer warrt. Dorüm geiht dat vundag ok bi den Weltklimaraat. De stellt sien Bericht över den Klima-Tostand vör. Mehr as tweehunnert Fachlüüd ut de hele Welt hebbt dorin en Bewerten afgeven över dat, wat Forschers de verleden Johrn to dat Thema ünnersöcht un rutfunnen hebbt. Dor geiht dat üm Extremwedder as de grote Hitt nu in’n Süden un dat de Waterspegel anstiegen deit. De Bericht is de Grundlaag för dat plaant Weltklima-Drepen in’n Novembermaand. / Stand: 09.08.21 Klock 09:30

