Stand: 09.08.2021 10:15 Uhr Maleschen mit den Riverbus

Arger mit den Riverbus op de Elv: Dor hett dat een Havaree geven. An’t Ennen vun de Fohrt in Antenwarder, wo sünst de Bus vun de Elv torügg op de Straat föhrt, is he sticken bleven. De üm un bi twintig Fohrgäst kunnen dörch en Finster op en Barkass kladdern. En Minsch, de dat seihn hett, seggt, dat nich de Schandarms un ok nich de Füerwehr dor west sünd. De Eigner meent achteran, dat dat gor keen Nootfall nich west is, sünnern blots Maleschen mit de Technik geven harr. / Stand: 09.08.21 Klock 09:30

